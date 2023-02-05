​Росія та Іран затвердили план будівництва заводу з виробництва безпілотників, - WSJ

За даними видання, в республіці Татарстан делегації кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується це будівництво.

Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що іранська делегація високого рівня прилетіла до Росії на початку січня, аби відвідати заплановане місце для будівництва заводу і обговорити деталі для запуску проєкту.

У місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується будівництво, пише видання.

За словами американських чиновників, обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, днями CША застосували санкції щодо семи іранських компаній за виробництво дронів для РФ.

Додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії у її війні проти України запровадила і Австралія.