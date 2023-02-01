CША застосували санкції щодо семи іранських компаній за виробництво дронів для РФ

Сполучені Штати вжили нових торговельних обмежень щодо семи іранських компаній за виробництво безпілотників, які Росія використовувала для нападу на Україну.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство торгівлі США.

Це такі фірми та організації:

Design and Manufacturing of Aircraft Engines,

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force,

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization,

Oje Parvaz Mado Nafar Company,

Paravar Pars Company,

Qods Aviation Industry,

Shahed Aviation Industries.

Фірми та інші організації були додані до списку експортного контролю США.

“Доповнення до “списку організацій” Міністерства торгівлі були опубліковані в попередній заявці у Федеральному реєстрі США, щоденному журналі уряду, і будуть офіційно опубліковані в середу”, – пише Reuters.

Водночас місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила: “Санкції не впливають на потужності Ірану з виробництва дронів, оскільки всі його безпілотники виробляються всередині країни. Це переконлива ознака того, що безпілотники, які збиті в Україні та використовують деталі західних країн, не належать Ірану”.

Відколи Росія почала війну проти України в лютому 2022 року, Сполучені Штати та понад 30 інших країн намагалися погіршити її військову та оборонно-промислову базу, використовуючи експортний контроль, щоб обмежити доступ до технологій, зазначає видання.