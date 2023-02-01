Наступ російської армії на Бахмут триває, – ISW

Регулярні сили РФ замінять вагнерівців, передислокувавши їх на лінію фронту на півдні України.

Введення російських регулярних сил на лінію фронту в Бахмуті на Донеччині компенсувало кульмінацію наступу ПВК “Вагнер” та зберегло ініціативу російських операцій навколо міста.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 31 січня.

Відтак прогноз ISW про кульмінацію російського наступу на Бахмут виявився неточним.

Наступ ПВК “Вагнера” досяг кульмінації, як оцінило ISW 28 січня, але російське командування направило достатню кількість звичайних російських сил для його активізації, таким чином запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, який триває.

Командир українського підрозділу, який діє в Бахмуті, Денис Яролавський підтвердив, що “надкваліфіковані” російські регулярні війська зараз підсилюють штурмові підрозділи вагнерівців у районі Бахмута. Інший український командир Бахмутського фронту Володимир Назаренко також підтвердив спостереження ISW про те, що російське військове командування скерувало російський десант до Бахмутської наступальної операції.

Російські війська продовжують вести наступальні операції на північний схід і південний захід від Бахмута і здобули обмежені територіальні здобутки після захоплення Соледару 12 січня.

ISW не прогнозує неминучого захоплення Бахмута російськими військами, хоча українське командування може вибрати відступ, аніж ризик неприйнятних втрат. Надзвичайно малоймовірно, що російським військам вдасться здійснити раптове оточення українських військ у Бахмуті.

Ярославський зазначив, що українське військове командування проведе контрольоване виведення військ із Бахмута для порятунку життя українських солдатів, ймовірно у разі якщо українське командування вирішить, що ризик оточення міста є неминучим.

Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 31 січня заявив, що українські сили все ще здатні ефективно підтримувати підрозділи в Бахмуті та зазначив, що українське військове командування розробило кілька планів на випадок непередбачених обставин для реагування на операції Росії навколо міста.

Череватий підкреслив, що російські війська продовжують зазнавати великих втрат, і зазначив, що попередня оборона України та подальший відхід із Сєвєродонецька та Лисичанська влітку 2022 року виснажили російські сили та зірвали їхні плани негайного наступу на Бахмут.

Аналітики додають, що російські чиновники знову переоцінюють російські військові можливості для просування в Донецькій області та на полі бою за короткий проміжок часу.

В Інституті зазначили, що регулярні сили РФ можуть замінити вагнерівців, передислокувавши їх із Бахмута на лінію фронту на півдні України.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися.