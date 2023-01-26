Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW

Окупанти здійснюють атаки на більшій частині фронту, аби розосередити ЗСУ і створити умови наступу на Луганщині.

Російські війська здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити українські сили та створити умови для початку рішучої наступальної операції в Луганській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом останніх кількох днів російські війська відновили наступальні дії, а саме обмежені наземні удари, на двох основних ділянках фронту – у центральній частині Запорізької області на лінії Кам’янське – Малі Щербаки – Мала Токмачка та в районі Вугледара на заході Донецької області.

Ці атаки здійснюють невеликі десантні групи чисельністю від 10 до 15 осіб, вони мають на меті розосередити українську оборону.

“Масштаби та характер цих обстрілів свідчать про те, що вони швидше заважають атакам, спрямованим на те, щоб відволікти та притиснути українські сили до окремих ділянок фронту, ніж узгодженим зусиллям щодо відновлення наступальних операцій для просування вперед у центральному запорізькому та західному донецькому напрямках”, – йдеться у звіті.

В ISW додають, що такі обмежені атаки, зокрема, продовжуються, оскільки темпи російських операцій навколо Бахмута, які очолює група Вагнера, схоже, знижуються.

“Після взяття росіянами Соледара в середині січня атаки на Бахмут і прилеглі населені пункти, мабуть, припинилися, що дозволяє припустити, що російська наступальна операція взяття Бахмута може бути кульмінаційною”, – додали в Інституті.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що Збройні Сили України не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися. Він додав, що Соледар окупанти зрівняли із землею і тому місто було залишено.

У Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника.