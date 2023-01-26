"Росія не дивитиметься на цей злочин крізь пальці".

Президент Росії Володимир Путін розповсюдив фейк про те, що “загони українських націоналістів розстрілюють своїх у спину”.

“Загороджувальні загони, що складаються з українських націоналістів, розстрілюють своїх же в спину. На жаль, противник не зважає ні на що”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький маніпулював рішенням Німеччини надіслати Україні танки Leopard 2.“Це люди, які не розуміють, що роблять. Росія не дивитиметься на цей злочин крізь пальці. Ми не можемо відпустити це питання за течією, розуміючи, що це загрожує нашій національній безпеці”, – сказав він.

Окрім того, оглядач американського каналу Fox News Такер Карлсон дезінформує, що “американські корпорації зацікавлені у конфлікті в Україні”. Це нібито руйнує цивільну інфраструктуру країни, “оскільки на цьому можна нажитися”.

Нагадаємо, раніше посол Росії у Німеччини Сергій Нечаєв розповсюдив маніпуляцію про надання ФРН допомоги Україні.