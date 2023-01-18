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Російський посол розповсюдив маніпуляцію про надання Німеччиною допомоги Україні

Постачання німецької зброї пробуджують очевидні історичні паралелі.

Російський посол розповсюдив маніпуляцію про надання Німеччиною допомоги Україні
Фото: prm.ua

Посол Росії у Німеччини Сергій Нечаєв розповсюдив маніпуляцію про надання ФРН допомоги Україні.

“Офіційна доктрина Німеччини – це надання київському режиму максимальної допомоги. Постачання німецької зброї, з якої вбивають російських військовослужбовців та цивільне населення Донбасу, пробуджують очевидні історичні паралелі”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Кілька ЗМІ РФ повідомили фейк про інсталяцію “у Мілані у вигляді носу людини, до якого веде доріжка з білого порошку, нібито присвячену В.Зеленському”. 

Така інсталяція справді існує, але вона присвячена боротьбі з наркоторгівлею і до Президента України не має жодного стосунку, зазначили у ЦПД.

Окрім того, постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич дезінформує про “наміри підкорити роботу ОБСЄ (лише) ситуації в Україні”. 

“В умовах систематичної брехні Заходу РФ продовжить активний захист від гібридної агресії, що здійснюється кількома країнами-членами НАТО… щодо основ державності та суверенітету росії”, – сказав Лукашевич.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що найближчим часом очікується масове вкидання ворогом фейкових новин.

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