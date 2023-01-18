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У Німеччині затримали активістку Грету Тунберг, яка протестувала проти розширення вугільного кар'єру

Енергетична компанія RWE планує знести будинки у населеному пункті, щоб розширити кар'єр Гарцвайлер.

У Німеччині затримали активістку Грету Тунберг, яка протестувала проти розширення вугільного кар'єру
Фото: REUTERS

Поліція Німеччини затримала шведську активістку Грету Тунберг, яка брала участь в акції протесту проти розширення вугільного кар'єру у занедбаному західнонімецькому містечку Люцерат.

Про це пише BBC.

Енергетична компанія RWE планує знести будинки у цьому населеному пункті, щоб розширити вугільний кар'єр Гарцвайлер.

Представники поліції повідомили, що Тунберг було затримано разом з іншими демонстрантами, які побігли до краю шахти, розташованої за 9 кілометрів від Люцерату. За даними поліцейських, один із учасників акції стрибнув у кар'єр.

Грету не заарештовували, а лише затримали для перевірки посвідчення особи.

У масштабній акції протесту, за даними поліції, взяли участь близько 15 тисяч осіб. 

Грета Тунберг
Фото: ЕРА/UPG
Грета Тунберг
Зазначимо, влада Німеччини має намір повністю відмовитися від використання вугілля до 2030 року. На думку екологічних активістів, використання вугілля підриває плани уряду щодо переходу на екологічні технології.

У районі Люцерату щорічно видобувається 25 млн тонн лігніту – одного з найнижчих різновидів бурого вугілля з великим вмістом води.

Містечком, яке залишили жителі, володіє енергетична компанія RWE. У фірмі стверджують, що знести будинки необхідно якнайшвидше, тому що вугілля, що залягає під цим колишнім населеним пунктом, необхідне вже цієї зими. Очікується, що Люцерат стане останнім населеним пунктом в історії, який буде знесено для видобутку вугілля на родовищі Гарцвайлер.

Грета Тунберг – екоактивістка, яка прославилася протестними акціями і людина 2019-го року (наймолодша “людина року” в історії) за версією журналу Time. Вона регулярно виступає на міжнародних майданчиках та відома тим, що намагається пересуватися лише на екологічних видах транспорту.

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