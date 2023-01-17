Історії написані на основі інтерв’ю з політв’язнями, журналістами та їхніми сім’ями.

У Лондоні в театрі Kiln відбувся документальний перфоманс "Крим, 5 ранку". Він був присвячений історіям політвʼязнів тимчасово окупованого українського півострова.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Українського інституту".

У перфомансі пролунали 11 історій, які написані на основі інтерв’ю з політв’язнями, журналістами та їхніми сім’ями. Серед акторів - українська журналістка та письменниця Марія Романенко, колишня посол Великобританії у Грузії Олександра Холл, румунсько-німецька акторка і продюсерка Кристина Каталина, шведсько-українська акторка та режисерка Лана Біба, британсько-суданський актор і письменник Валід Елгаді, британсько-єгипетська співачка Лаура Ханна та інші.

"5 ранку – це той час доби, коли темні сили можуть увірватися у вашу дім в Криму, коли всі ще сплять, перевернути все догори дном і забрати вашого батька, сина чи чоловіка у в’язницю. Сьогодні там 140 політв’язнів із Криму, деякі з їхніх історій ми розповідаємо в нашому проекті. Ця війна почалася в Криму і закінчиться на вільному українському півострові", – наголосив під час пост-шоу розмови заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв.

Перфоманс є частиною сезону культури Велика Британія/Україна, створеного British Council Ukraine та Українським інститутом. Він продюсується Dash Arts за фінансової підтримки Kiln Theatre.

Фото: Ikin Yum

Фото: Ikin Yum

Фото: Ikin Yum

Нагадаємо, нещодавно у Сімферополі відкрили новий слідчий ізолятор для українців та кримських татар. Туди звозять викрадених з окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Тим часом кримські татари, які проживають у Туреччині, готові активно долучитися до відбудови Криму після його деокупації. Це стосується і тих, чиї предки емігрували десятки й більше років тому.