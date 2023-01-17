Нова міністерка оборони Латвії прибула з першим візитом до України

Нова міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце прибула з першим візитом до України.

Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Радий вітати із першим візитом до України після призначення на посаду міністром оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце" - написав він у фейсбуці.

Стефанчук нагадав, що Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді спікера Сейму Латвії і висловив сподівання на подальшу рішучу допомогу Україні з боку нового латвійського уряду.

"Обговорили "формулу миру" президента Володимира Зеленського. Висловив сподівання на активну підтримку Латвією представлених пунктів. Наголосив на важливості консолідації міжнародної підтримки та створенні механізмів для притягнення російських злочинців до відповідальності за злочини в Україні" - додав Стефанчук.

"Лінія фронту в Україні - це наша лінія фронту",- зазначила Мурнієце.

Нагадаємо, раніше Мурнієце повідомила, що Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger та запропонувати навчання для українських військових.