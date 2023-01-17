​Лукашенко сформував для себе новий підрозділ охорони через недовіру до спецслужб

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, сформував новий підрозділ особистої охорони через недовіру до спецслужб, зокрема до білоруського КДБ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що Лукашенко комплектує особисту охорону з приватної охоронної служби.

"На фоні інформації про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі, Лукашенко підозрює свої спецслужби у можливій зраді. Зокрема, йдеться про білоруський КДБ. Тому, диктатор сформував новий підрозділ особистої охорони, що формується з представників однієї з приватних охоронних компаній країни", – йдеться в повідомленні.

За даними білоруського підпілля, це - компанія "Гард сервіс". Зазначаєтья, що на неї вже покладені завдання з формування ПВК для участі у війні проти України.

Раніше білоруський опозиційний політик Павло Латушко заявив, що Лукашенко може оголосити мобілізацію в будь-який момент та приєднатися до Росії в агресивній війні проти України.

Українська розвідка також повідомляла, що Лукашенко боїться реакції суспільства на мобілізацію, яка може призвести до соціального вибуху в країні.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента, після яких розпочалися масові акції протесту. За офіційними даними, перемогу здобув Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, із 80,1% голосів. Друге місце із 10,1% голосів посіла опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас, альтернативні екзитполи демонстрували протилежну картину – впевнену перемогу Тихановської.

Незгодні із результатами виборів білоруси почали виходити на масові мирні демонстрації. 23 серпня в Мінську відбувся "марш нової Білорусі", одна з найбільших акцій проти режиму Лукашенка, в якій брало участь від 150 до 250 тис. людей. Наприкінці дня Лукашенко в бронежилеті та с автоматом прилетів на гелікоптері до своєї резиденції - Палацу незалежності, - поруч з якою в неділю збиралися протестуючі. Його супроводжував 15-річний син Микола, також у бронежилеті, штурмовому шоломі та з автоматом.

Лукашенко після цього говорив, що США "з космосу" стежили за його пересуванням Мінськом.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. За час протестів сотні демонстрантів були травмовані та поранені.

23 вересня 2020 Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього контакти між офіційними представниками України та Білорусі було поставлено на паузу.

Пізніше масові вуличні протести в Білорусі припинились. А 6 січня Лукашенко підписав закон, який передбачає позбавлення громадянства для людей, які засуджені "за екстремістську діяльність".