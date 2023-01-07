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Лукашенко може оголосити мобілізацію в будь-який момент, - білоруська опозиція

Облік усіх призовників у Білорусі практично завершено.

Лукашенко може оголосити мобілізацію в будь-який момент, - білоруська опозиція
Фото: EPA/UPG

Білоруський опозиційний політик Павло Латушко вважає, що Олександр Лукашенко може оголосити мобілізацію в будь-який момент та приєднатися до Росії в агресивній війні проти України.

Про це колишній міністр культури Білорусі заявив в інтерв'ю німецькому виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland, передає Укрінформ.

"Облік усіх призовників у Білорусі практично завершено", - сказав Латушко.

На його переконання, Лукашенку потрібно "лише натиснути кнопку за наказом із Кремля", щоб почати мобілізацію.

Посилаючись на джерела в Мінську, Латушко також повідомив, що майже всіх співробітників міністерства внутрішніх справ попросили здати паспорти. І така інформація надійшла з різних міст країни.

"Це означає, що ці люди більше не зможуть покинути територію Білорусі у разі їхньої мобілізації", - пояснив опозиціонер.

Також він вказав на постійне зростання російської військової присутності в Білорусі – як кількості військовослужбовців, так і військової техніки.

Латушко розкритикував "стратегічну помилку" Заходу, який вже півроку не звертає уваги на Лукашенка.

"Ніяких нових санкцій не вводиться, ніякого тиску не чиниться", - поскаржився він.

Таким чином, за його словами, Лукашенко виграє час для підготовки до наступної фази війни, а саме – участі у російському військовому наступі з півночі.  

За словами опозиціонера, Лукашенко хоче спробувати збільшити чисельність армії з 65 до 100 тис. військовослужбовців до весни 2023 року. Водночас, він вказав на те, що це буде важко зробити, оскільки близько 85% білорусів виступають проти війни.

Нагадаємо, 19 грудня Путін прилетів на зустріч до Лукашенка. За даними Інституту вивчення війни (ISW), ця зустріч була частиною тієї самої спроби продемонструвати активність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни в Україні. Зокрема, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв говорив, що Путін, імовірно, обговорить ширшу участь білоруських сил у подальшій російській агресії проти України.

Після зустрічі обидва політики утрималися від публічних обговорень російського вторгнення в Україну. Однак, за даними ISW, Лукашенко, ймовірно, відхилив прагнення Путіна до подальшої російсько-білоруської інтеграції.

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