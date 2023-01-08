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Одещина отримала партію генераторів з ОАЕ

Ці генератори розподілені в рамках програми «Утеплюємо країну». 

Одещина отримала партію генераторів з ОАЕ
Фото: Одеська ОДА

Одеська область отримала велику партію генераторів, які надало керівництво Об’єднаних Арабських Еміратів. 

Про це у Facebook повідомила Одеська обласна держадміністрація. 

Ці генератори для Одещини розподілені в рамках програми Фонду державного майна України та державних інституцій «Утеплюємо країну». 

"Всі 208 генераторів, що надійшли, будуть пропорційно розподілені серед районів та громад Одеської області для забезпечення першочергових потреб населення та об'єктів критичної інфраструктури" - зазначив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо, що в грудні ОАЕ надали Україні перші 1200 генераторів із партії у 2500 генераторів. Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії – Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

Потім Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів. 

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