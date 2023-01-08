Окупанти з мінометів обстріляли Сумщину

Окупанти продовжують бити по прикордонню Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 11:30 до 11:50 повідомили про 12 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Кучерівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби на Сумщині було зафіксовано у Зноб-Новгородській громаді 26 прильотів із САУ. Минулої доби також ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя у Великописарівській громаді. По Шалигинській громаді росіяни тричі відкривали вогонь із кулеметів.