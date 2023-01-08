Італія доопрацьовує шостий пакет допомоги Україні, із Францією обговорюють відправлення ППО

Також країна веде постійні переговори зі США, додав глава італійського МЗС.

Італія доопрацьовує шостий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Corriere della Sera.

В інтерв'ю виданню міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що тривають переговори з Францією щодо вдосконалення допомоги за рахунок передачі систем протиповітряної оборони.

"Ми також обговорюємо з французами удосконалення з технічного погляду відправлення систем ППО на основі спільних технологій між Римом та Парижем", - сказав Таяні.

Міністр додав, що "шостий оборонний пакет ще потрібно доопрацювати, оскільки очікується, що попереднього надсилання інформації до парламенту не буде".

Глава італійського МЗС також прокоментував прохання радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана щодо прискорення відправлення допомоги нашій державі. Як зазначив Таяні, "розмови з Вашингтоном точаться постійно і нормально", але "про зброю не йшлося".

Нагадаємо, наприкінці грудня Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні заявив, що італійський уряд розглядає можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони для захисту неба.

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала уряд Італії якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.