Розвідка заявила, що удар по ПТУ №19 у Макіївці - це лише частина українського контрнаступу

"Напевно, це послання всім російським солдатам, які змушені воювати, це знак для них", - підкреслив представник ГУР.

Удар по російській казармі в Макіївці - лише частина українського контрнаступу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Макіївка - це частина нашого контрнаступу, який розпочався у серпні, і будуть й інші: це частина плану щодо запобігання новому наступу росіян. Для них це була велика втрата. Важко сказати, які наслідки це матиме, але побачимо. Напевно, це послання всім російським солдатам, які змушені воювати, це знак для них", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що за останні два тижні росіяни перевезли багато чоловіків не лише на схід, а й у Запорізьку та Херсонську області.

"Їх перевезли потягом та літаком, з Ростова та з іншого району на кордоні з Україною", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня в окупованій Макіївці Донецької області загинули 400 окупантів, ще близько 300 отримали поранення.

За даними розвідки України, Росія збирається наказати мобілізувати до 500 тис. військовозобов’язаних у січні, і це є ознакою того, що Володимир Путін не планує припиняти війну.