У війні з Росією триває боротьба за стратегічну ініціативу, - Бєлєсков

Станом на зараз у війні з Росією триває боротьба за стратегічну ініціативу. Росіяни змушені оборонятися на Луганщині, але водночас вони наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

Він відповів на питання, коли можна буде прогнозувати переломний момент у війні з Росією.

"Коли буде переломний момент війни, скажуть якісь історики майбутнього, які будуть аналізувати весь масив інформації. Ми живемо в процесі, який відбувається. Ми не знаємо, що має ворог з того боку, щоб розуміти краще співвідношення сил. Поки що я можу лише погодитись з тим, що боротьба за так звану стратегічну ініціативу триває, і ми це бачимо на лінії фронту. Тобто ми не лише змушуємо ворога оборонятися активно на Луганщині, але й змушені вести оборонні бої на Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку, відривати туди значні сили", - сказав експерт.

За словами Бєлєскова, складно робити прогнози у ситуації, коли ми не знаємо стану справ у Російській Федерації, в їхній оборонці.

"Самі росіяни, здається, достеменно теж не знають усього стану справ. Лише зараз вони розуміють весь мобілізаційний потенціал. Насправді розуміють, які в них є запаси не на папері, а в реальності, тому що це дві великих різниці, особливо в такій державі, як Росія. Якби ми знали інформацію щодо цього, було б легше прогнозувати, наскільки довго затягнуться бойові дії або як вони будуть розвиватися, хто зможе перехопити ініціативу, в тому числі через домінування в так званому вогневому ураженні", - додав експерт.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів.