​Сили оборони відбили атаки росіян у районах 16 населених пунктів, - Генштаб

Зазнаючи великих втрат, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Серед них - Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.

Попри те, що рашисти оголосили так званий "режим припинення вогню", вони за минулу добу завдали завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Обстріляли, зокрема, і цивільну інфраструктуру, є поранені та загиблі серед мирного населення.

За інформацією Генштабу, загарбники ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському рашисти обороняються.

Ситуація на фронті станом на 6.00 8 січня така:

на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено;

та напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛА біля Олександрівки;

та обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛА біля Олександрівки; на Куп’янському та Лиманському з артилерії росіяни обстріляли райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області;

та з артилерії росіяни обстріляли райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області; на Бахмутському під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області;

під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині; на Новопавлівському вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області;

вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області.

У Генштабі додали, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області росіяни зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, показує тільки російське телебачення.

Нагадаємо, 7 січня російська армія знову обстріляла Харківську область. Було зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у місто Мерефа. Є жертви.

Ввечері 7 січня російська армія обстріляла околиці Запоріжжя.