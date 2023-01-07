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На Сумщині росіяни скинули вибухівку на подвір'я місцевого жителя

Також РФ відкривала вогонь із кулеметів по Шаглинській громаді.

Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького
Росіяни скинули вибухівку на подвір‘я місцевого жителя Великописарівської громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Чоловік дивом не постраждав”, – зазначив він. 

Окрім того, окупанти двічі відкривали вогонь із кулеметів по Шаглинській громаді – загалом було 33 черги. 

 “Обійшлося без жертв і руйнувань”, – додав Живицький. 

Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

Нагадаємо, 4 січня російські окупанти завдали 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах Сумської області. У двох громадах обстрілами пошкодили електролінії.

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