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Ніхто більше не буде робити українське чужим у Києво-Печерській лаврі, – Зеленський

"Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну".

Ніхто більше не буде робити українське чужим у Києво-Печерській лаврі, – Зеленський
Фото: сайт президента

Ніхто більше не буде робити українське чужим у Києво-Печерській лаврі.

Про це заявив у своєму зверненні 7 січня президент України Володимир Зеленський

“Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції”, – сказав він.

Зеленський підкреслив – дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. 

“Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше”, – додав президент. 

Нагадаємо, сьогодні відбулася різдвяна служба Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Перед цим Міністерство культури дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. 

Як сказав голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври.

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