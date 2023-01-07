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Луганські партизани знищили залізницю, якою окупанти підвозили військову техніку

У зворотньому напрямку росіяни вивозили вкрадене в Україні зерно.

Луганські партизани знищили залізницю, якою окупанти підвозили військову техніку
Ілюстративне фото
Фото: ecb.dp.ua

Поблизу міста Щастя на Луганщині партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські окупанти транспортували військову техніку та боєприпаси.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Різдвяні «ельфи» працюють. Луганські партизани - сила! Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ – с. Лантратівка»", - написав він.

Попередньо встановлено, що це  залізничне сполучення росіяни використовували для транспортування військової техніки та особового складу.

"Крім того, у зворотньому напрямку орки вивозять цим шляхом українське зерно на територію РФ. У своїх ЗМІ рашисти самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали більше 1000 тонн зерна", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, у Білорусі троє партизанів, звинувачених у саботажі на залізниці, кою йшли склади з російською військовою технікою для участі у війні в Україні, отримали понад 20 років в'язниці.

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