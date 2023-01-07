Чеченські добровольці продовжують захищати Україну в складі Інтернаціонального легіону в найгарячіших точках фронту.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Серед добровольців - герой ічкерійського народу Абдул Хакім. Наразі чеченський підрозділ Легіону знищує російських окупантів у Бахмуті.

Хакім до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого керував групою “Аджнад аль-Кавказ” в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія - добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону ГУР МО.

15 жовтня Хакіма було возведено в ранг полковника Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія.

Нагадаємо, раніше проєкт "Український свідок" розповів про британського снайпера, який воює на боці України.