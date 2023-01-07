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На Херсонщині повернули світло третині звільнених населених пунктів

Росіяни під час своєї втечі знищили високовольтні лінії передач й трансформаторні підстанції.

На Херсонщині повернули світло третині звільнених населених пунктів
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

В Херсонській області повернули електроенергію 78 населеним пунктам з 228 деокупованих на правобережжі.

Про це заявив голова ОВА Ярослав Янушевич, повідомляє РБК-Україна.

Як пояснив Янушевич, роботи з відновлення електропостачання просуваються повільно через те, що росіяни під час своєї втечі знищили високовольтні лінії передач й трансформаторні підстанції.

"В Херсоні понад 90% заживлено, навіть вдалося заживити мікрорайон Острів, який потерпає від щоденних обстрілів. 6 січня працювали електрики на лініях, які подають електроенергію до Любимівки, Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава та Благодатного", - пояснив Янушевич.

Нагадаємо, що 6 січня російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонської області. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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