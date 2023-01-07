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Окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища, - ЦНС

До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ.

Окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища, - ЦНС
Фото: Svatove.city

Російські окупанти з метою сповільнення просування ЗСУ можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища у Луганській області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що до тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби.

"Таким чином ворог розраховує сповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби. Зауважимо, що такі дії є навмисним  руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, що як заявили у британській розвідці, протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих боїв лишається район навколо Кремінної Луганської області.

5 січня керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Сили оборони мають серйозні успіхи в Луганській області. На деяких напрямках вдалося відтіснити окупантів і просунутися вперед.

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