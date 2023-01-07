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Одним із місць найбільш запеклих боїв лишається район навколо Кремінної, - британська розвідка

Російське командування розглядає тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу Бахмутського напрямку.

Одним із місць найбільш запеклих боїв лишається район навколо Кремінної, - британська розвідка
Кремінна
Фото: Сергій Гайдай

Протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих боїв лишається район навколо тимчасово окупованої Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє у Twitter розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста", – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка додає, що хвойні ліси забезпечують певне прикриття від повітряної розвідки навіть у зимовий період.

"Бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях. Російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області", – констатує розвідка Британії. 

Нагадаємо, що 5 січня керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Сили оборони мають серйозні успіхи в Луганській області. На деяких напрямках вдалося відтіснити окупантів і просунутися вперед.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою між Кремінною та Сватовим.

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