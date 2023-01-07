Резніков оприлюднив дані щодо залишків ракет у Росії

Росія, за даними Міноборони, має ще 90 “Шахедів”.

У Росії залишились 19% стратегічних високоточних ракет, 78% тактичних ракет та 12% іранських дронів.

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ракетна міць “другої армії світу” обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української ППО”, - написав Резніков.

За даними міністра у РФ залишилося 9% "Калібрів" та 11% балістичних ракет "Іскандер". Втім, Росія все ще має 84% ракет С-300 та 69% ракет Онікс.

Як раніше повідомлялось, ракети "Кинджал" росіяни використовують з метою демонстративного залякування. А 1 січня ГУ розвідки Міноборони України заявило, що, попри заяви російської пропаганди, високоточні ракети "Калібр" у Росії все-таки закінчуються.