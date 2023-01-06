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На Черкащині заборонили ловити рибу біля дамби водосховища

Заборона діятиме під час воєнного стану. 

На Черкащині заборонили ловити рибу біля дамби водосховища
Фото: Ігор Табурець

В зимовий період на території Черкаської області запроваджена заборона на риболовлю на відстані 500 метрів від Черкаської дамби. Ця заборона діє на час воєнного стану.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Крім того, любительське і спортивне рибальство на водоймах області дозволено здійснювати в населених пунктах на відстані не більше 125 метрів від урізу води. 

“При цьому слід ураховувати безпекову ситуацію і обов’язково дотримуватися правил і режиму рибальства, а також інших вимог законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів”. - наголосив Табурець.

Раніше на території Черкаської області діяла заборона на риболовлю з човнів, також з середини листопада влада заборонила відвідування лісів.

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня обстріляли прибережну частину Херсона та акваторії річки Дніпро. Через це сталось масове знищення товстолоба.

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