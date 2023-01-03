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У Черкаській області червоною фарбою замалювали пам'ятник Пушкіну

Міська влада боїться, що перенесення пам'ятника Пушкіну призведе до зменшення кількості туристів. 

У Черкаській області червоною фарбою замалювали пам'ятник Пушкіну
Фото: Укрінформ

Вночі у Кам'янці Черкаської області невідомі обмалювали пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну червоною фарбою.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директора музею Пушкіна та Чайковського Олександра Мушту. 

“Вночі Пушкіна замалювали червоною фарбою. Я вважаю, що пам'ятники Олександру Пушкіну й російським декабристам треба прибрати з центральної частини міста в парк на околиці. Зробити це цивілізовано, щоби їх не обливали фарбою”, - розповів Мушта. 

Він додав, що монументи є пам'ятниками російської імперської доби. 

“Я пропонував це зробити ще в березні, бо очікував подібних учинків. Однак міська рада вирішила піти шляхом опитування городян. Мерія боїться, що в разі демонтажу сюди не поїдуть туристи. Я вважаю, що туристи приїздять подивитися на Тясминський каньйон, покататися човнами річкою, але аж ніяк не до Пушкіна”, - зазначив директор музею.

Водночас, мер Кам'янки Володимир Тірон наголосив, що рішення про демонтаж ще немає. Його ухвалюватимуть, порадившись із громадськістю.

“Тут був маєток Давидових. Сюди їздив Пушкін і було Південне товариство декабристів. Якщо скульптури демонтувати, то туристів стане менше”, - вважає Тірон.

Нагадаємо, в Україні масово прибирають пам'ятники Пушкіну. В кінці минулого року у Краматорську на Донеччині демонтували пам'ятник Пушкіну, до того - у Чернівцях та у Києві.

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