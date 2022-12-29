Монумент буде тимчасово зберігатися в Одеському художньому музеї.

Після демонтажу пам’ятника Катерині Другій в Одесі знесли монумент російському полководцю Олександру Суворову.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Пам’ятник був встановлений у селищі Котовського.

“Згідно з рішенням сесії міської ради в Одесі було демонтовано пам’ятник О. Суворову”, – йдеться у повдіомленні.

“Сьогодні відбулась справді історична подія. Нарешті пам’ятник російській імператриці катерині в Одесі був демонтований. Дякую мешканцям Одеси, які висловили свою позицію, що російській імперській спадщині не місце в сучасній, правовій, демократичній Україні. Дякую депутатам Одеської міської ради за те, що ухвалили вірне рішення”, – прокоментував подію голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Монумент буде тимчасово зберігатися в Одеському художньому музеї.

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА