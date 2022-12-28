Голова держави попросив знаходити час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами.

Президент України провів нараду із міжнародниками щодо подій та планів на січень, а також обговорив з міністром оборони Франції співпрацю за рік, відбудову нашої країни та ще один крок у посиленні нашої протиповітряної оборони.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Зустрівся з урядовцями та головами парламентських комітетів. Обговорили, які рішення готуються. Сьогодні ж звернувся зі щорічним Посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Про те, як ми всі – усі українці – змінили цього року світ і що будемо роботи наступного року. Певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти всіх цих подій або ще побачите”, - розповів президент.

Володимир Зеленський попросив - хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного.

“Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди – просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу. І якщо людина у такій складній ситуації, в такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини не має рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти. Або просто допомагайте, навіть не запитуючи. Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу: вітайтеся, послухайте, допомагайте”, - попросив голова держави.

Він закликав не забувати телефонувати, писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді, і не забувайте дякувати, коли вам допомогли.

“Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоч попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це справді разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам! Щодня – до перемоги”, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 грудня виступив перед депутатами Верховної Ради.