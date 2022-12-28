Росія атакує Дніпропетровщину і Миколаївщину "шахедами"

Влада області закликала жителів не викладати фото і відео прильотів у соцмережі.

Дніпропетровщина і Миколаївщина очікують на атаку Росії "шахедами".

Про це повідомила влада обох областей.

"Попри те, що день в області минув спокійно і без обстрілів, прошу вас реагувати на сигнал повітряної тривоги. Очікуємо "мопеди", - написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук на своїх сторінках у соцмережах.

Він також закликав жителів не знімати прильоти і не викладати фото/відео в мережі.

"Ситуація повністю контрольована. Дотримуйтеся всіх правил безпеки і вірте в ППО. Наші захисники неба завжди на варті", - додав Лукашук.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж підтвердив інформацію про атаку Shahed.

Нагадаємо, в ЗСУ повідомили, що російські окупанти змінили тактику застосування іранських дронів проти України.

Тим часом у Київській області встановлять спеціальні акустичні датчики, щоб мати змогу виявляти російські безпілотники або ракети навіть у тих місцях, де немає людей.