Росія атакує Дніпропетровщину і Миколаївщину "шахедами"

Дніпропетровщина і Миколаївщина очікують на атаку Росії "шахедами".
Про це повідомила влада обох областей.
"Попри те, що день в області минув спокійно і без обстрілів, прошу вас реагувати на сигнал повітряної тривоги. Очікуємо "мопеди", - написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук на своїх сторінках у соцмережах.
Він також закликав жителів не знімати прильоти і не викладати фото/відео в мережі.
"Ситуація повністю контрольована. Дотримуйтеся всіх правил безпеки і вірте в ППО. Наші захисники неба завжди на варті", - додав Лукашук.
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж підтвердив інформацію про атаку Shahed.
Нагадаємо, в ЗСУ повідомили, що російські окупанти змінили тактику застосування іранських дронів проти України.
Тим часом у Київській області встановлять спеціальні акустичні датчики, щоб мати змогу виявляти російські безпілотники або ракети навіть у тих місцях, де немає людей.