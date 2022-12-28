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​На Івано-Франківщині зареєстрували землетрус із магнітудою 2,4 бала

Його відносять до невідчутних; епіцентр розташований на глибині 2 км.

​На Івано-Франківщині зареєстрували землетрус із магнітудою 2,4 бала
Фото: ГЦСК

Землетрус магнітудою 2,4 бала за шкалою Ріхтера зареєстрували нині, 28 грудня, в Івано-Франківській області.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Його епіцентр розташований на захід від населеного пункту Делятин, що у Надвірнянському районі, на глибині 2 км. 

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - пояснили в ГЦСК.

Востаннє землетрус у цьому регіоні зафіксували цьогоріч 15 листопада. Його магнітуда теж становила 2,4 бала.

Нагадаємо, землетрус у вересні зафіксували біля Надвірної (Івано-Франківщина). А в січні його відчули жителі Кривого Рогу.

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