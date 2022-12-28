У полонених також була зброя.

Бійці Збройних сил України захопили в полон групу російських окупантів біля Кремінної у Луганській області.

Про це інформує у Телеграм Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував дані про звільнення Кремінної, але повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

У Луганській області росіяни остерігаються просування Збройних сил України, тому лишили лише одну понтонну переправу через річку Сіверський Донець.