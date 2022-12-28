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Мешканці Маріуполя виїжджають з міста, рятуючись від холоду, - Андрющенко

Черги з автомобілів розтягнулися на десятки кілометрів. 

Мешканці Маріуполя виїжджають з міста, рятуючись від холоду, - Андрющенко
Фото: Telegram-канал Петра Андрющенка

Мешканці окупованого росіянами Маріуполя виїжджають з міста, рятуючись від холоду. 

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

“На період новорічних свят окупанти заборонили проводити будь-які масови заходи (збиратись разом в кількості понад 50 осіб), включаючи святкування в кафе та ресторанах. Незрозуміло, як в такому випадку вони будуть корегувати черги до польових кухонь, банкоматів та окупаційних бюрократів”, - написав Андрющенко.

Також він повідомив, що Лівобережжя знов без електрики через зливу. Проте, на відміну від Кальміуського району з водою. Правда, здебільше прямо в квартирах. Опади вдома вже стали типовим явищем для більшості маріупольців.

Крім того, за його даними, люди мешкають здебільше на околицях. Значна частина містян перебралась в дачну забудову, аби пережити зиму з буржуйками. Кількість виїжджаючих з міста зростає. 

“Черга на перетин кордону між Україною та московією в Новоазовському районі сягає 32 кілометри щільної автомобільної корки, а час очікування зростає до 24 годин”, - написав Андрющенко. 

За його словами, люди намагаються врятуватись від Холодомору єдиним доступним шляхом. 

Нагадаємо, окупанти нищать історичні будівлі, розташовані на вулиці Миколаївській і на частині вулиці Грецької в захопленому Маріуполі. Те, що пережило дві світові війни 20-го сторіччя, не встояло від “звільненням” росіян”.

Раніше повідомлялося, що окупанти знесли в Маріуполі половину будівлі Драматичного театру. 

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