Мешканці окупованого росіянами Маріуполя виїжджають з міста, рятуючись від холоду.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

“На період новорічних свят окупанти заборонили проводити будь-які масови заходи (збиратись разом в кількості понад 50 осіб), включаючи святкування в кафе та ресторанах. Незрозуміло, як в такому випадку вони будуть корегувати черги до польових кухонь, банкоматів та окупаційних бюрократів”, - написав Андрющенко.

Також він повідомив, що Лівобережжя знов без електрики через зливу. Проте, на відміну від Кальміуського району з водою. Правда, здебільше прямо в квартирах. Опади вдома вже стали типовим явищем для більшості маріупольців.

Крім того, за його даними, люди мешкають здебільше на околицях. Значна частина містян перебралась в дачну забудову, аби пережити зиму з буржуйками. Кількість виїжджаючих з міста зростає.

“Черга на перетин кордону між Україною та московією в Новоазовському районі сягає 32 кілометри щільної автомобільної корки, а час очікування зростає до 24 годин”, - написав Андрющенко.

За його словами, люди намагаються врятуватись від Холодомору єдиним доступним шляхом.

Нагадаємо, окупанти нищать історичні будівлі, розташовані на вулиці Миколаївській і на частині вулиці Грецької в захопленому Маріуполі. Те, що пережило дві світові війни 20-го сторіччя, не встояло від “звільненням” росіян”.

Раніше повідомлялося, що окупанти знесли в Маріуполі половину будівлі Драматичного театру.