Українського мільярдера Жеваго затримали в Куршевелі

Він був у розшуку з 2019 року.

У французькому Куршевелі затримали українського бізнесмена, колишнього народного депутата, власника групи компаній Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону. Нині готуються документи щодо його екстрадиції.

"Я хочу повідомити громадянам України, що Державне бюро розслідувань у тісній співпраці з Офісом генерального прокурора вдалося у Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом декількох кримінальних розслідувань", – зазначила Сапʼян.

У пресслужбі Офісу генерального прокурора додали, що бізнесмен підозрюється в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.

Жеваго зник 24 вересня 2019 року. У 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.

Жеваго з жовтня 2019 року перебуває в розшуку.

Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану. Жеваго – один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки оцінювалися близько 2,4 млрд доларів.