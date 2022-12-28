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Російське військове командування і цивільні працівники залишили Кремінну, – Гайдай

Услід військовому командованню Кремінну залишили і цивільні працівники, що приїжджали працювати у місті.

Російське військове командування і цивільні працівники залишили Кремінну, – Гайдай
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Окуповану Кремінну Луганської області залишили росіяни, які приїжджали працювати в місті. Також місто покинуло російське військове командування. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Військове командування дійсно перемістилося в інші населені пункти. Всі росіяни, які приїздили працювати – цивільні, медики чи якісь ремонтні бригади – вже згорнули свої роботи й виїхали в бік Російської Федерації. Роботи, які навіть були початі, були заморожені. Місцевим на питання, коли будуть продовжені роботи з відновлення будинків чи ще чогось, прямим текстом колаборанти відповідають, що зараз прийдуть ваші нацики й вони вам тут все доремонтують", – розказав Гайдай. 

За його даними, після можливої деокупації Кремінної, контрнаступ може рухатися в бік Старобільська або у бік Сєверодонецька та Рубіжного. Останнє могло б розбити російське угруповання під Бахмутом. 

Нагадаємо, нещодавно голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував дані про звільнення Кремінної, але повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту. У росіян біля Кремінної є велика кількість резервів.

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