Уночі росіяни обстріляли Мар’їнку, Авдіївку, Бахмут і Сіверськ

Ніч у Донецькій області минула відносно спокійно, однак зафіксовано поодинокі обстріли на різних ділянках фронту.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку під вогонь потрапила Мар'їнка. Напередодні ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу старої частини, а вночі та вранці були поодинокі прильоти по всьому місту. Без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що на Горлівському напрямку троє людей людини поранено, у Бахмуті. Внаслідок обстрілів у місті загорілася багатоповерхівка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, також відбулися обстріли Торського Лиманської громади – там без жертв.

Нагадаємо, на території Донецької області відключили всі газові котельні.