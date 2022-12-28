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Росія відкрила вогонь по Харкову

Поранено одну людину.

Росія відкрила вогонь по Харкову
Терехов
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Уранці 28 грудня російська армія відкрила вогонь по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватися безпекових правил", – закликав він.

Про обстріл у Телеграм повідомив і голова ОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що удару росіяни завдали по Слобідському району.

За уточненими даними станом на 10:05, поранено одну людину.

"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості", – зазначив Синєгубов. 

Учора росіяни били по прикордонню Харківської області. Трамовано мирну мешканку Купʼянська. 

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