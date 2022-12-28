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Обвал прибутку РФ від експорту нафти і газу у 2023-му може скласти понад 50%, – Свириденко

За підсумками року падіння ВВП Російської Федерації спостерігається на рівні 4,5-5%, цього недостатньо.

Обвал прибутку РФ від експорту нафти і газу у 2023-му може скласти понад 50%, – Свириденко
Юлія Свириденко
Фото: Українські новини

За підсумками року падіння ВВП Російської Федерації спостерігається на рівні 4,5-5%.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Цього недостатньо, проте з початку 4-го кварталу чітко простежуються ознаки фінансового стресу російської економіки”, – зазначила вона. 

Зі жовтня Росія почала щомісячно вилучати з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету 4-5 млрд доларів.

“Ми вважаємо, що санкції – це м’який інструмент, але ми дуже хочемо перемогти в цій війні і застосовуємо всі інструменти, які можуть наблизити нашу перемогу. Санкції лише в поєднанні з військовими діями можуть дати достатній ефект. Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 млрд доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку”, – додала Свириденко.

Урядовиця підкреслила, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%. 

Зокрема, найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти і газу. Обвал прибутку від експорту нафти і газу у 2023-му може скласти понад 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо. 

Очікується, що доходи Росії впадуть нижче критичного рівня в 40 мільярдів доларів на квартал. 

Нагадаємо, втрати економіки України від війни очікуються на рівні 33-35% ВВП, заявив міністр міністр фінансів Сергій Марченко.

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