В київській квартирі від вибуху газового балону постраждала дівчина

Сьогодні, 27 грудня, на вул. Райдужній, 57 у Дніпровському районі столиці стався вибух газового балончику.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Києві.

“Як виявилося, на кухні однієї із квартир на 3-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика без послідуючого горіння”, - повідомили в пресслужбі.

Внаслідок вибуху постраждала 17-річна дівчина, вона отримала ссадини кисті руки і відмовилась від госпіталізації.

Також вибухом було пошкоджено віконні рами квартири, меблі та побутову техніку.

В ДСНС закликали громадян дотримуватись наступних порад щодо використання газових туристичних пальників:

Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.

Нагадаємо, у багатоповерхівці міста Нововолинськ (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми.

Раніше у Києві в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєвої внаслідок недотримання правил експлуатації газових балонів стався вибух.