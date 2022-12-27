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Дорожні працівники ремонтують дорогу до Бахмута

Донецька область зараз є одним з найгарячіших напрямків на всій лінії фронту.

Дорожні бригади працюють у Донецькій області на важливих транспортних артеріях, де найбільш важливо відновити проїзд.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Для перевезення поранених, медичного та продовольчого забезпечення населення ремонтуємо дорогу до Бахмута”, - йдеться у повідомленні.

Також біля зруйнованих мостів на Донеччині облаштовано 2 тимчасові переправи.

У пресслужбі міністерства розповіли, що загалом на підконтрольній Україні частині Донецької області розчищено майже 50 км державних доріг.

Як раніше повідомлялось, поблизу Херсону дорожники влаштовують об’їзди зруйнованого мосту на трасі М-14, рух по лівому об’їзду мосту вже відкрито. Для зручності тимчасову дорогу заасфальтували.

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