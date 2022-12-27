Електропостачання в Києві обмежене, але стабільне, - Yasno

Як складеться ситуація в разі суттєвого похолодання, наразі невідомо.

Хоча електроенергія в Київ поступає із обмеженнями, ситуація із електропостачанням наразі стабільна. Завдяки тимчасовим схемам перепідключення мереж вдається рівномірно розподіляти електроенергію.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте”, - написав Коваленко.

Він додав, що на Новий рік обіцяють плюсову температуру, але залишається ще загроза російських атак, як ракетами, так і безпілотниками.

Раніше повідомлялось, що з екстреними відключеннями світла кияни житимуть всю зиму.

Нагадаємо, що як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за відсутності нових обстрілів із боку Росії новорічні свята відбудуться без аварійних відключень світла.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни можуть здійснити черговий масований ракетний удар по території України під час новорічних свят, але якщо цього не станеться – українці можуть розраховувати на декілька днів, коли світло буде постійно.