За відсутності нових обстрілів новорічні свята відбудуться без аварійних відключень, - Шмигаль

Росія прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередачі, а хоче посіяти паніку.

За відсутності нових обстрілів із боку Росії новорічні свята відбудуться без аварійних відключень світла.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зсіданні уряду.

"Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра або навіть напередодні Нового року. Хочу наголосити: за відсутності обстрілів новорічні свята відбудуться без аварійних відключень", - сказав він.

За словами прем'єра, Росія прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередачі, а хоче посіяти паніку.

"Але це їй не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, наших партнерів. Ми вистоїмо, тому що єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни можуть здійснити черговий масований ракетний удар по території України під час новорічних свят, але якщо цього не станеться – українці можуть розраховувати на декілька днів, коли світло буде постійно.