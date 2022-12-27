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Близько тисячі кримських татар виїхали до Туреччини після оголошення Росією мобілізації

Представники України та Туреччини також обговорили проблему політичних в’язнів.

Близько тисячі кримських татар виїхали до Туреччини після оголошення Росією мобілізації
Фото: Суспільне Крим

Після оголошення Росією мобілізації, в тому числі і на території окупованого Криму, з півострову до Туреччини виїхали близько тисячі кримських татар. 

Про це йдеться у повідомленні Представництва президента України в АРК. 

“...з початку оголошення злочинної мобілізації на території рф та окупованого Криму, до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева подякувала МЗС Туреччини за підтримку України на рівні різних міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, а також за допомогу в організації Днів Криму в Туреччині, які відбувалися в Стамбулі та Ескішехірі – “столиці” діаспори киримли у Турецькій Республіці. 

Також вона закликала підтримати «формулу миру», запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони також обговорили проблему політичних в’язнів. Ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ.

Нагадаємо, у селі Медведівка Джанкойського району в окупованому Криму вранці 19 грудня російські силовики провели обшуки у трьох будинках кримських татар. Про причини обшуків не повідомляють.

Раніше в окупованому Росією Криму кримські татари отримали понад 1500 повісток на мобілізацію.

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