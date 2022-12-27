Близько тисячі кримських татар виїхали до Туреччини після оголошення Росією мобілізації

Представники України та Туреччини також обговорили проблему політичних в’язнів.

Після оголошення Росією мобілізації, в тому числі і на території окупованого Криму, з півострову до Туреччини виїхали близько тисячі кримських татар.

Про це йдеться у повідомленні Представництва президента України в АРК.

“...з початку оголошення злочинної мобілізації на території рф та окупованого Криму, до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева подякувала МЗС Туреччини за підтримку України на рівні різних міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, а також за допомогу в організації Днів Криму в Туреччині, які відбувалися в Стамбулі та Ескішехірі – “столиці” діаспори киримли у Турецькій Республіці.

Також вона закликала підтримати «формулу миру», запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони також обговорили проблему політичних в’язнів. Ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ.

Нагадаємо, у селі Медведівка Джанкойського району в окупованому Криму вранці 19 грудня російські силовики провели обшуки у трьох будинках кримських татар. Про причини обшуків не повідомляють.

Раніше в окупованому Росією Криму кримські татари отримали понад 1500 повісток на мобілізацію.