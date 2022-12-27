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Зеленський провів засідання Ставки для актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік

Зокрема, на засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

Зеленський провів засідання Ставки для актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє пресслужба президента. 

Учасники заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна.

На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік.

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