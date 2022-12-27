Крах російської легітимності в ООН

Цей рішучий крок з боку України сам по собі суттєво підриває легітимність держави-агресора, яка вважає, що її статус наддержави спирається на двох стовпах – на ядерній зброї і на статусі постійного члена Ради Безпеки ООН.

Україна нарешті чітко і недвозначно на офіційному рівні (спочатку у Постанові Верховної Ради, а потім у заяві МЗС) заявила, що Росія немає жодних правових підстав перебувати в ООН , оскільки у 1991 році Росія нахабно і всупереч Статуту ООН захопила місце СРСР у Раді Безпеки ООН.

Фото: EPA/UPG Постпред РФ Василій Небензя виступає під час засідання ООН

За великим рахунком Росія не має жодного права займати місце члена ООН, оскільки вона не тільки не є державою-продовжувачем (континуатором) СРСР (вона є лише одним із правонаступників СРСР разом з іншими колишніми «радянськими республіками», які входили до складу СРСР на момент припинення його існування), але й також тому, що вона не виконує зобов’язання за Статутом ООН і є терористичним режимом, що було визнано в резолюції ПАРЄ і низкою парламентів.

У зв’язку з офіційною заявою України, скептики можуть спробувати використати той аргумент, що, буцімто, питання про нелегітимність перебування Росії в ООН не порушувалося протягом десятків років, а відтак не можна повертатися до цього питання після стількох років, коли Україна і інші члени ООН погоджувалися з таким станом речей (у праві цей аргумент пов’язаний з таким поняттям, як естопель).

Однак насправді питання про істотне порушення Статуту ООН, яке сталося в результаті протиправного захоплення Росією місця СРСР у Раді Безпеки ООН, можна порушити у будь-який час. Порушення Статуту ООН, який є основоположним документом усієї системи сучасного міжнародного права, є настільки серйозним міжнародним порушенням, що фактор часу тут не відіграє вирішальної ролі. Крім того, Росія не може посилатися на порушення принципу естопель, який пов’язаний з принципом добросовісності, оскільки сама діє недобросовісно.

Нині перед нами виникає два ключових питання: по-перше, які політичні і правові наслідки матиме офіційна заява України щодо нелегітимності перебування Росії в ООН, та, по-друге, хто саме має зайняти місце у Раді Безпеки ООН, яке за статутом цієї організації належало СРСР?

Стосовно першого питання, внаслідок заяви України світове співтовариство та держави-члени ООН вже не можуть заплющувати очі на кричущий факт нелегітимності перебування Росії в ООН і це вже само по собі є потужним політичним ударом по статусу та іміджу Росії в очах міжнародної спільноти.

У цьому зв’язку зараз перед нашою дипломатією виникає завдання спрямоване на те, щоб переконати максимальну кількість держав-членів ООН не визнавати Росію як члена ООН і підтримати позицію України у цьому питанні. Очевидно, що у просуванні даного питання Україна може розраховувати, насамперед, на підтримку з боку таких наших надійних друзів і союзників, як Польща і держави Балтії. Була б також важлива підтримка з боку Конгресу США, в якому вже зареєстровано проєкт відповідного звернення до Президента США про виключення Росії з Ради Безпеки ООН.

Доволі цікавим є також питання про те, хто міг би зайняти місце СРСР у Раді Безпеки ООН, яке з юридичної точки зору є вакантним.

Сам розгляд цього питання і його публічне обговорення мають велике значення. Одним із варіантів його вирішення є радикальна реформа Ради Безпеки ООН, яка назріла давно. На сьогодні склад Радбезу не віддзеркалює реальний розклад сил у світі, а відображає ту ситуацію, яка склалася наприкінці Другої Світової війни. Так, серед постійних членів Радбезу немає жодної країни Африки та Латинської Америки, немає такого потужного лідера Європи, як Німеччина. Можливо, слід було б подумати, щоб місце СРСР отримав ЄС або навіть Україна.

До речі, Україна цілком може претендувати на місце СРСР як одна з держав-засновниць ООН і як правонаступник зобов’язань СРСР згідно з міжнародним правом. Крім того, це було б справедливо з огляду на ту роль, яку відіграє зараз Україна у боротьбі за міжнародний правопорядок і світову безпеку.

Таким чином, після офіційної заяви України ООН і світ змінилися ще більше і вже не можна ігнорувати нагальні потреби реформування світової системи безпеки та ООН як одного з ключових компонентів цієї системи.