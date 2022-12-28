Польща купила у французів два супутники спостереження і приймальну станцію

Польща закупила два супутники спостереження і приймальну станцію у компанії “Airbus Defence and Space”. Загальна вартість покупки – 575 мільйонів євро.

Угоду про це у Варшаві затвердили міністри оборони Польщі і Франції Маріуш Блащак та Себастьян Лекорню, пише Укрінформ.

Супутники дозволять спостерігати за ситуацією на території поверхнею 2 млн кв км з оптичною точністю до 30 см. Їх мають вивести на орбіту у 2027 році. До цього часу польська армія користуватиметься супутниковими знімками з сузір’я супутників Плеяди Нео, які має в розпорядження компанія Airbus.

Доступ до цих знімків країна отримає у 2023 році, що дозволить польській армії посилити спостереження за об’єктами з оптичною точністю до 30 сантиметрів.

“Це надзвичайно важливий потенціал, який доповнює все, що стосується стримування і раннього попередження, як у військовій сфері, так і цивільній”, – заявив Блащак.

Зі свого боку Лекорню підкреслив, що підписання угоди значно посилить розвідувальні можливості польських збройних сил. Він додав, що нинішня ситуація показує, наскільки важливо для кожної країни бути автономною та незалежною в оцінці ситуації.

“Космос стає все більш мілітаризованим, він стає все більш важливим для військових дій і для оцінки обстановки на полі бою. Запевняю, що ми надамо послугу і обладнання відмінної якості”, – наголосив Лекорню.

Satelity obserwacyjne wzmocnią zdolności rozpoznawcze #WojskoPolskie

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Dziś wicepremier @mblaszczak 🇵🇱 gościł w #Warszawa ministra obrony 🇫🇷. Podczas spotkania zawarto umowę na dostawę 2 satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce.



📄 https://t.co/WmHwKNnNhg pic.twitter.com/RMed37orsn — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 27, 2022

Польський та французькими міністри також повідомили, що обговорили питання допомоги Україні.

Нагадаємо, Лекорню сьогодні відвідає Україну, програма його візиту невідома.