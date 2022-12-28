З цією Росією не може бути нормальних відносин, - голова МЗС Німеччини

Західні країни будуть посилювати санкції проти Росії, доки триває її агресія проти України, котра захищає свободу Європи.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Ми повинні чітко усвідомлювати: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо бачити мирну і демократичну Росію, яка не є загрозою для своїх сусідів. Але ми не плекаємо ілюзій – ми живемо в іншій реальності. Саме тому завданням має бути зміцнення нашої спільної безпеки перед обличчям Росії на постійній основі", – сказала глава німецького МЗС.

Бербок наголосила, що захід буде поруч із Україною стільки, скільки буде потрібно. Це стосується як безпекової, так і гуманітарної та фінансової підтримки.

Нагадаємо, уряд Німеччини вивчає можливість надання Україні ППО Patriot після передачі цих систем протиповітряної оборони Сполученими Штатами.