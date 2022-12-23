Берлін розглядає можливість надати Україні системи Patriot, – Бербок

Федеральний уряд Німеччини вивчає можливість надання Україні ППО Patriot після передачі цих систем протиповітряної оборони Сполученими Штатами.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише RND.

Зазначається, що уряд Олафа Шольца вивчить подальше постачання зброї в Україну після передачі систем протиповітряної оборони Patriot США.

"Під час поставки Patriot ми також ще раз подивимося, що ще ми можемо поставити, тому що ми знаємо, що ці системи ППО рятують життя", – наголосила Бербок.

Нагадаємо, Пентагон розглядає можливість навчання Збройних сил України експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі в Сполучених Штатах.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Він заявив, що Збройні сили швидко опанують ППО Patriot.