Українські військові вірогідно опановуватимуть Patriot у США, а не у Європі, - Politico

Пентагон розглядає можливість навчання українських Збройних сил експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі в Сполучених Штатах, повідомляє Politico із посиланням на двох чиновників Міністерства оборони США.

З моменту вторгнення Росії в лютому українські Збройні сили завершили тренування на низці різних систем озброєння, наданих НАТО, включно з ракетно-артилерійською системою високої мобільності виробництва США, у Східній Європі, Німеччині та Сполученому Королівстві. Але до цього моменту жодне навчання не проводилося в Сполучених Штатах.

Хоча остаточного рішення ще не прийнято, новина про те, що Міністерство оборони США розглядає можливість проведення навчання в США, з’явилася через день після того, як адміністрація Байдена оголосила, що надасть одну батарею Patriot — складну систему протиповітряної оборони, призначену для збивання наближених ракет і літаки — в Україну для захисту від атак Росії.

Київ просив Patriot місяцями, але одна річ, яка гальмувала рішення США, — це складність системи та тривалий процес навчання, необхідний для її роботи. Очікується, що на навчання українців керувати Patriot, для чого зазвичай потрібно 90 військовослужбовців, знадобиться кілька місяців.

Система, яка включає кілька машин підтримки зі станціями управління, радарами та генераторами, ймовірно, не потрапить на поле бою протягом багатьох місяців. Третій чиновник Міністерства оборони заявив у середу, що військові не передадуть її Україні, доки українці повністю не навчаться нею користуватися.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Зокрема, він заявив, що Збройні сили швидко опанують ППО Patriot.

Раніше голова оборонного відомства також подякував президенту США Джозефу Байдену і американському народу за новий пакет військової допомоги для української армії та підтримку.