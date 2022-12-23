Росія обстріляла Сумську і Чернігівську області, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

По Чернігівській області біля сіл Гай, Кам’янська Слобода та Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади ворог обстріляв вночі з САУ та мінометів. Інформація про втрати на руйнування уточнюється. Загалом за минулу добу – близько 40 вибухів, обстріли із мінометів та САУ в Новгород-Сіверському районі. Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на 9 ранку.

У Донецькій області вночі були обстріли населених пунктів вздовж лінії фронту. На ранок ворог здійснив артилерійський обстріл Авдіївки. Вчора вдень – ракетний удар по Краматорську. Дві ракети С300. Одна впала у промисловій зоні, інша – в центрі, зруйнувала будівлю школи-інтернату. Протягом минулої доби були обстріли Часового Яру і Бахмута. По області – семеро поранених цивільних за добу.

У Сумській області вночі був артобстріл (ймовірно, САУ, чотир "приходи") Середино-Будської міської об’єднаної територіальної громади Шосткинського району. 54 удари завдав ворог по прикордонню протягом дня вчора. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади. Без жертв. Інші наслідки уточнюються.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кам'янське, Полтавка, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Малинівка, Чарівне, Дорожнянка, Магдалинівка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Плавні, Степове, Малі Щербаки. Є про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області росіяни знову тероризували Нікопольський район, двічі ударили з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Без жертв. У Нікополі понівечені кілька приватних будинків, кілька господарських споруд і газогін. У Марганці наслідки атаки з’ясовуються.

На Луганському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів біля Стельмахівки, Андріївки, Надії, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви. На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву. Ситуація в області залишається складною.

Окупанти завдавали по Харківській області ракетних та артилерійських ударів. По Харкову спрацювало ППО. Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів. У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення четверо працівників райлікарні, ще один чоловік 62 років також отримав поранення. Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без жертв. Залишаться високою мінна небезпека. У Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Госпіталізований, стан середній.

У Херсонській області російські війська продовжують мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новодмитрівка, Качкарівка, Інженерне, Львове та Херсон. Російські загарбники постійно завдають ударів по мікрорайону Острів у Херсоні. Цей мікрорайон є зоною підвищеної небезпеки. Через удар російської артилерії у Станіславі пошкоджено електромережі та газопроводи. Поранено чоловіка, йому надається медична допомога. Пошкоджено 10 будинків місцевих мешканців. Загалом на Херсонщині минулої доби через російські обстріли поранено двох людей, одна людина загинула. Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену частину. Також вчора у тимчасово окупованій Каховці в результаті вибуху згорів у службовому автомобілі керівник окупаційної "адміністрації селища Любимівка" Андрій Штепа разом з водієм.

Нагадаємо, Андрій Штепа, відомий як “Шнир”, "керував" Любимівкою і Василівкою Каховського району Херсонської області.